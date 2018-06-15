Виды домофонов в квартиру и их особенности

Домофоны являются переговорными устройствами с двусторонней связью. Комплекты домофонии включают в себя два блока – вызывной, располагающийся перед входом в помещение, и ответный – с возможностью открытия реле замка.
Установка домофона обеспечивает не только дистанционное управление замком, но и повышает уровень безопасности и сохранности имущества. При выборе того или иного устройства домофонии необходимо ознакомиться с их разновидностями.
Классификация домофонов:
- по количеству абонентов выделяются малоабонентские – для обслуживания частных территорий и общих охранных постов, и многоабонентские – для многоквартирных домов;
- по типу подключения существуют следующие виды домофонов - координатно-матричные, цифровые и беспроводные. Они отличаются по количеству кабелей, блоков сопряжения и линии передачи сигнала;
- по идентификации – аудиодомофоны с голосовым методом, и видеодомофоны – с видеосвязью.
Среди дополнительных функций домофонных устройств выделяется возможность переадресации вызова на мобильный телефон, запись материалов при срабатывании тревожных датчиков, фиксация данных на внешние носители, а также регулировка громкости вызова и разговора, выбор мелодии и установка фоторамки.
Популярные модели домофонов
|Commax CDV-35A
|Tor-Net TR-35 WB
|Фото
|Диагональ
|3.5"
|4"
|Число подключаемых камер / панелей
|2
|2
|Наличие DVR
|нет
|нет
|Стандарт цветности:
|PAL/NTSC
|PAL/NTSC
Установка и подключение
Монтаж домофонных систем выполняется в четыре этапа:
- Прокладка необходимых кабелей подземным или воздушным способом;
- Крепление вызывной панели;
- Установка внутреннего ответного блока – монитора или аудиотрубки, и подключение источника питания;
- Работы по коммутации и настройке оборудования.
Выбор домофонов
Компания «Сек-Групп СБ» специализируется на продаже и обслуживании устройств домофонии следующих брендов: CTV, Commax, Kocom, BPT, Tor-Net и других производителей.
В каталогах представлены как отдельные видеомониторы, аудиоустройства и вызывные панели, так и готовые комплекты домофонии. Они оснащаются электромагнитным или электромеханическим замком, встроенной видеокамерой или считывателем с типом идентификации Touch memory.
Цена устанавливается в зависимости от комплектации, диагонали монитора и функциональных особенностей каждой модели. Также компания предоставляет услуги по монтажу оборудования, включая составление проекта и прокладку кабелей.