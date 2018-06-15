Виды домофонов в квартиру и их особенности

Домофоны являются переговорными устройствами с двусторонней связью. Комплекты домофонии включают в себя два блока – вызывной, располагающийся перед входом в помещение, и ответный – с возможностью открытия реле замка.

Установка домофона обеспечивает не только дистанционное управление замком, но и повышает уровень безопасности и сохранности имущества. При выборе того или иного устройства домофонии необходимо ознакомиться с их разновидностями.

Классификация домофонов:

по количеству абонентов выделяются малоабонентские – для обслуживания частных территорий и общих охранных постов, и многоабонентские – для многоквартирных домов;

по типу подключения существуют следующие виды домофонов - координатно-матричные, цифровые и беспроводные. Они отличаются по количеству кабелей, блоков сопряжения и линии передачи сигнала;

по идентификации – аудиодомофоны с голосовым методом, и видеодомофоны – с видеосвязью.

Среди дополнительных функций домофонных устройств выделяется возможность переадресации вызова на мобильный телефон, запись материалов при срабатывании тревожных датчиков, фиксация данных на внешние носители, а также регулировка громкости вызова и разговора, выбор мелодии и установка фоторамки.

Популярные модели домофонов

Commax CDV-35A Tor-Net TR-35 WB Фото Диагональ 3.5" 4" Число подключаемых камер / панелей 2 2 Наличие DVR нет нет Стандарт цветности: PAL/NTSC PAL/NTSC

Установка и подключение

Монтаж домофонных систем выполняется в четыре этапа:

Прокладка необходимых кабелей подземным или воздушным способом;

Крепление вызывной панели;

Установка внутреннего ответного блока – монитора или аудиотрубки, и подключение источника питания;

Работы по коммутации и настройке оборудования.

Выбор домофонов

Компания «Сек-Групп СБ» специализируется на продаже и обслуживании устройств домофонии следующих брендов: CTV, Commax, Kocom, BPT, Tor-Net и других производителей.

В каталогах представлены как отдельные видеомониторы, аудиоустройства и вызывные панели, так и готовые комплекты домофонии. Они оснащаются электромагнитным или электромеханическим замком, встроенной видеокамерой или считывателем с типом идентификации Touch memory.

Цена устанавливается в зависимости от комплектации, диагонали монитора и функциональных особенностей каждой модели. Также компания предоставляет услуги по монтажу оборудования, включая составление проекта и прокладку кабелей.