Выпущен TechPowerUp NVCleanstall v1.11.0

Сегодня TechPowerUp выпустила последнюю версию NVCleanstall, популярной утилиты, которая дает вам гораздо больший контроль над установкой вашего программного обеспечения GeForce, позволяя отфильтровать несколько компонентов, которые вам, вероятно, не нужны, например, телеметрию. Версия 1.11.0 представляет поддержку Windows 11. Теперь утилита будет рекомендовать обновление с драйверов, отличных от DCH, до DCH, поскольку NVIDIA недавно прекратила выпускать драйверы, отличные от DCH. Был добавлен новый твик, который при включении показывает статус DLSS и версию библиотеки через внутриигровой оверлей. Исправления и улучшения включают уведомление при выборе параметра «Отключить контейнер NVIDIA», ошибки, связанные с несколькими сторонними пакетами драйверов из-за проблемы чувствительности к регистру и т. д.