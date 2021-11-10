Выпущен TechPowerUp NVCleanstall v1.11.0

Сегодня TechPowerUp выпустила последнюю версию NVCleanstall, популярной утилиты, которая дает вам гораздо больший контроль над установкой вашего программного обеспечения GeForce, позволяя отфильтровать несколько компонентов, которые вам, вероятно, не нужны, например, телеметрию. Версия 1.11.0 представляет поддержку Windows 11. Теперь утилита будет рекомендовать обновление с драйверов, отличных от DCH, до DCH, поскольку NVIDIA недавно прекратила выпускать драйверы, отличные от DCH. Был добавлен новый твик, который при включении показывает статус DLSS и версию библиотеки через внутриигровой оверлей. Исправления и улучшения включают уведомление при выборе параметра «Отключить контейнер NVIDIA», ошибки, связанные с несколькими сторонними пакетами драйверов из-за проблемы чувствительности к регистру и т. д.

Комментарии и отзывы TechPowerUp NVCleanstall v1.11.0
Niantic выпускает комплект разработчика дополненной реальнос…
Niantic выпускает комплект разработчика дополненной реальносNiantic, разработчик первой и единственной в мире масштабируемой платформы AR, объявила об открытии для р…
Amazon Music теперь может воспроизводить пространственный зв…
Amazon Music теперь может воспроизводить пространственный звAmazon объявила, что с сегодняшнего дня подписчики Amazon Music Unlimited смогут слушать пространственные…
Google добавит в Gmail голосовые звонки…
Google добавит в Gmail голосовые звонкиGoogle стремится сделать Gmail вашим центром не только для почтовых сообщений — как отмечает издание The …
Instagram теперь позволяет всем делиться ссылками в историях…
Instagram теперь позволяет всем делиться ссылками в историяхInstagram объявил, что расширяет функцию обмена ссылками в Stories для всех своих пользователей. Компания…
WhatsApp предлагает внедрить глобальный проигрыватель…
WhatsApp предлагает внедрить глобальный проигрывательWhatsApp обновляет существующую функцию голосовых сообщений на своей платформе с помощью глобального прои…
Discord позволит переключать учетные записи в приложении…
Discord позволит переключать учетные записи в приложенииDiscord для Android вскоре может позволить вам входить в несколько учетных записей, что позволит переключ…
Instagram теперь сообщит вам о проблемах с приложением…
Instagram теперь сообщит вам о проблемах с приложениемПосле недавних отключений Instagram, Facebook и WhatsApp в Instagram были внесены некоторые изменения, те…
Марк Цукерберг теряет 6 миллиардов долларов…
Марк Цукерберг теряет 6 миллиардов долларовЛичное состояние Марка Цукерберга упало более чем на 6 миллиардов долларов за несколько часов, что постав…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor