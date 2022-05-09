Выпущен новый робот пылесос Roborock T8 Plus

Компания Roborock, партнер Xiaomi по экологической сети, выпустила новый робот-пылесос Roborock T8 Plus. Это модернизированная версия Roborock T8, выпущенная в марте этого года.

Серия Roborock T8 Plus представлена ​​в двух вариантах: Roborock T8 Plus и Roborock T8 Plus Smart Dust Collection. Главной особенностью Roborock T8 Plus является огромная мощность всасывания 5100 Па. С помощью основной щетки, которой невозможно запутаться в волосах, и боковой щетки с регулируемой скоростью, она может легко справиться с землей, пылью с пола, ковровой пылью и т. д.

Roborock T8 Plus также использует всенаправленную плавающую клеевую кисть из мягкого резинового материала TPU. Щетка состоит из пяти длинных и пяти коротких прядей, что обеспечивает эффективное давление ветра и удаление пыли. T8 Plus собирает пыть большой мешок объемом 2,5 л и может автоматически собирать пыль из робота-пылесоса до 60 дней без необходимости очистки. Мешок для пыли имеет скользящую конструкцию уплотнения горловины мешка, чтобы избежать утечки пыли.

Пылесос также оснащен плоской вибрирующей шваброй с антибактериальными свойствами. В частности, встроенный резервуар для воды с электронным управлением Roborock T8 Plus можно использовать для протирания с постоянной влажностью и очистки пола по всей ширине. С помощью инфракрасного света робот может распознавать препятствия и избегать препятствий в темноте. Скорость картографирования также увеличена до 6 раз в результате обновления программного обеспечения RR mason 9.0.
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