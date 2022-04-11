Выпущена бета-версия TechPowerUp ThrottleStop 9.4.6

TechPowerUp сегодня выпустила новую версию ThrottleStop. Отличный инструмент, который дает вам больший контроль над функциями управления питанием вашего процессора, что должно оказаться особенно полезным для ноутбуков, позволяя вам преодолевать некоторые ограничения мощности OEM, чтобы выявить лучшее в вашем оборудовании. Бета-версия 9.4.6 содержит несколько обновлений и исправлений ошибок. Поле «Отключить и заблокировать ограничения мощности» теперь заменено полем блокировки MMIO. Обновлены темы окон FIVR и TPL. Лимиты Turbo Boost и группы Turbo были объединены в окно FIVR. Напряжение процессора немного увеличено до 800 МГц для стабильности при андервольтинге. Увеличена совместимость SpeedStep и SpeedShift с Windows. Вероятность появления BSOD при слишком низком напряжении была уменьшена.