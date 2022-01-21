Выпущена утилита TechPowerUp GPU-Z v2.44.0

Сегодня компания TechPowerUp выпустила последнюю версию TechPowerUp GPU-Z, удобной утилиты для получения информации и диагностики графической подсистемы для геймеров ПК. В версии 2.44.0 добавлена ​​поддержка нескольких новых графических процессоров, обновлены функции обнаружения изменяемого размера BAR и несколько других исправлений. В GPU-Z добавлена ​​поддержка NVIDIA GeForce RTX 3050, RTX 3080 12 ГБ, RTX 3070 Ti Mobile, RTX 3050 Ti Mobile, RTX 2060 12 ГБ, MX550 и ряда других мобильных графических процессоров от NVIDIA. Что касается AMD, вы получаете поддержку Navi 24: Radeon RX 6500 XT, RX 6400, RX 6300M, RX 6500M, PRO W6300M, PRO W6500M и PRO W660M. Также добавлена ​​поддержка процессоров Intel «Alder Lake», отличных от K, мобильных процессоров «Alder Lake» и процессоров Xeon на базе «Rocket Lake».

TechPowerUp GPU-Z теперь может сообщать точный размер регистра базового адреса (BAR), если включен параметр Resizable BAR. Обнаружение изменяемого размера BAR было улучшено. Обнаружение LHR на некоторых картах RTX 3060 было улучшено, чтобы исключить ложные сообщения о LHR. Внутренняя утилита хостинга снимков экрана теперь загружает снимки экрана по протоколу HTTPS. Имя 64-разрядной версии Windows Vista теперь будет содержать символ пробела, «Vista 64» вместо «Vista64».