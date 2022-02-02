Выпущены новые драйверы NVIDIA GeForce 511.65 Game Ready

NVIDIA выпустила последнюю версию своего программного обеспечения GeForce Game Ready. Версия 511.65 WHQL поставляется с поддержкой нового графического процессора для ноутбуков GeForce RTX 3080 Ti и графического процессора для ноутбуков RTX 3070 Ti. Драйверы также оптимизированы для игр «Dying Light 2: Stay Human» и «Sifu». Драйверы также добавляют несколько обновлений безопасности, улучшения взаимодействия между API OpenCL и Vulkan, обновленный компилятор NVIDIA OpenCL и профиль приложения для «Dead by Daylight Epic Games version».

Среди исправленных ошибок — повреждение геометрии в «Far Cry 6» на Windows 11, заикание, замеченное в нескольких приложениях, появление черного экрана замечена в ноутбуках с Advanced Optimus, настроенным на режим dGPU DLDSR вызывает появление черных экранов на некоторых дисплеях с разрешением 3440 x 1440 пикселей, фильтры GeForce Experience, вызывающие мерцание в некоторых играх с DirectX 12, а также зависание игры Forza Horizon при наложении некоторых накладок на автомобили.