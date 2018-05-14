Выпущено новое обновление для Windows

В настоящее время Microsoft подтвердила, что Microsoft начала устанавливать обновление Windows 10 за апрель 2018 года, обновление было перенесено на несколько недель из-за проблем.Обновления будут постепенно устанавливаться в течение нескольких недель, некоторые из вас получат уведомление для мгновенного обновления, в то время как некоторым придется ждать.

В Windows 10 будет отображаться хронология, как сообщается myce . Нажав клавишу Windows Key +, эта функция покажет хронологическую временную шкалу всех приложений и документов, которые недавно были открыты на всех устройствах Windows. Это означает, что Windows 10 будет отслеживать все ваши действия. Это позволяет начать работу над документом на одном ПК, а затем продолжить работу над ним уже за другим устройством. Это возможно, потому что Microsoft синхронизирует документ в облаке (данную функцию можно отключить). Данная функция работает также с мобильными устройствами, если Edge или Office установлены на вашем мобильном устройстве.

Еще одна новая функция называется Dictation. После нажатия клавиши Windows + H вы можете сообщить компьютеру, что вы хотите написать. Речевой движок Dictate автоматически напишет то, что вы сказали. Эта функция должна работать с большинством текстовых полей ввода.С помощью Focus Assist, Microsoft добавила возможность временно отключать уведомления. Это должно гарантировать, что пользователи не будут беспокоиться, если сосредоточиться на какой-либо работе. Также можно включить Focus Assist в заданное время, а с помощью фильтров можно выбрать, какие уведомления вы хотите видеть, когда включена функция Focus Assist.