Выпущено приложение OWC SoftRAID 3.0 для Windows с поддержкой RAID 5

Компания OWC объявила о выпуске своего приложения SoftRAID 3.0 для Windows с добавлением поддержки томов RAID 5 в Windows 10 и 11. Приложение OWC SoftRAID 3.0 для Windows было специально разработано, чтобы позволить пользователям создавать мощные RAID 0/1/5 решения для максимальной емкости дисков, быстрого доступа к данным и надежной защиты данных.

SoftRAID3 обеспечивает более быстрые RAID-массивы с управлением и мониторингом дисков, которые не могут обеспечить другие утилиты Windows. Оптимизированный интерфейс SoftRAID позволяет невероятно легко настраивать тома RAID и управлять ими, а также обеспечивает уровень производительности и защиты, недоступный другим решениям RAID.