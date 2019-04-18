Владельцы Overwatch потратят $50 млн на строительство киберспортивного стадиона в Филадельфии

Сегодня Comcast анонсировала строительство киберспортивного центра Fusion Arena в Южной Филадельфии.

Comcast Spectacor — спортивно-развлекательная компания, которой принадлежит ряд команд, в том числе Philadelphia Fusion по Overwatch.

Стоимость проекта составляет примерно — 50 миллионов долларов. Площадь комплекса в порядка 190 тысяч квадратных метров. Арена будет вмещать около 3 500 зрителей.

Comcast намерена проводить на своей арене до 120 мероприятий в год. Помимо игровых соревнований в комплексе будут устраивать конференции TED и музыкальные концерты. Открытие стадиона намечено на начало 2021 года.

Сейчас Blizzard проводит матчи Overwatch League в центре Blizzard Arena, однако со следующего года команды должны будут принимать гостей на домашних стадионах. Но до завершения строительства собственной арены Fusion будет участвовать в состязаниях на временных площадках.