Владельцы команд Team Liquid и Team SoloMid заключили пари на $100 тыс

Владелец команд Team Liquid Стивен Архансет и директор Team SoloMid Энди Reginald Дин поспорили, чья команда выиграет в финале весеннего сплита 2019 LCS Spring Split по League of Legends. Оба поставили по $100 тыс. на победу своего коллектива. Договорились они о пари во время ток-шоу Трэвиса Гаффорда на Twitch.tv.

Архансет первым предложил заключить пари на результат матча и поставил на кон $100 тыс. Дин принял вызов, после чего владельцы клубов пожали друг другу руки. 13 апреля в 22:00 мск Team Liquid и Team SoloMid сыграют в финале 2019 LCS Spring Split. Матч будет сыгран в формате до трех побед.

Team Liquid

Team SoloMid