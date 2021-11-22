Власти Сальвадора построят Биткоин-Сити

Правительство Сальвадора делает все возможное, чтобы поддержать биткойн и другие криптовалюты, тем самым обеспечив свой бюджет вливаниями от налогов, комиссии при выводе и прочими тонкостями экономической системы. А теперь Coindesk и BBC News сообщают, что президент Найиб Букеле обнародовал планы строительства «Биткойн-Сити» возле вулкана в заливе Фонсека, между Ла-Унионом и Кончагуа. В мегаполисе будет собственная геотермальная электростанция для поддержки крипто-майнинга, и не будет никаких налогов на прирост капитала, дохода, заработной платы или собственности, только налог на добавленную стоимость. Правда, пока что Букеле не указал график создания города.

Тем не менее, он представил государственную «биткойн-облигацию» на сумму 1 миллиард долларов США, половина из которой будет использована для создания инфраструктуры энергетики и добычи полезных ископаемых, а остальная часть будет использована для покупки большего количества цифровой валюты. Это значит, что страна вложила миллиард долларов в развитие криптовалюты и будет получать дивиденды примерно в 6,5% от общей суммы в биткоинах. Администрация Букеле рассчитывает, что биткойн будет стимулировать экономический рост, независимость и инвестиции, но это также предполагает, что в стране немного изменится общепризнанный денежный формат — биткоин теперь позволяет расплачиваться за товары и услуги на уровне с долларом. Довольно интересное решение — хотели бы жить в полностью криптовалютном городе?