Власти Сальвадора построят Биткоин-Сити…

Тем не менее, он представил государственную «биткойн-облигацию» на сумму 1 миллиард долларов США, половина из которой будет использована для создания инфраструктуры энергетики и добычи полезных ископаемых, а остальная часть будет использована для покупки большего количества цифровой валюты. Это значит, что страна вложила миллиард долларов в развитие криптовалюты и будет получать дивиденды примерно в 6,5% от общей суммы в биткоинах. Администрация Букеле рассчитывает, что биткойн будет стимулировать экономический рост, независимость и инвестиции, но это также предполагает, что в стране немного изменится общепризнанный денежный формат — биткоин теперь позволяет расплачиваться за товары и услуги на уровне с долларом. Довольно интересное решение — хотели бы жить в полностью криптовалютном городе?