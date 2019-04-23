Возможные даты проведения The International 2019

Организация Vici Gaming опубликовала даты проведения The International 2019 по Dota 2 в своем аккаунте в Weibo.

Судя по публикаций от Vici Gaming, групповой этап турнира пройдет с 16 по 18 августа, а стадия плей-офф — с 20 по 25 августа. Хотя официального анонса от Valve не было.

Финальная часть турнира пройдет на площадке Mercedes-Benz Arena в Шанхае. Команды Virtus.pro, Team Secret, Evil Geniuses и Vici Gaming гарантировали себе участие на чемпионате, так как набрали проходной минимум рейтинговых очков Dota Pro Circuit.