Встроенный фильтр рекламы в Google Chrome

Совсем недавно компания Google запустила фильтр рекламы для браузера Chrome.Корпорация опубликовала описание новой функции и объяснила принципы, по которым работает новый фильтр рекламы.Функцию блокировщика рекламы Google нельзя назвать обычной баннерорезкой типа AdBlock. Chrome оценивает сайты по этим стандартам и отмечает их как «Passing», «Warning» или «Failing». Если, к примеру, сайт получит отметку «Failing», Chrome будет фильтровать рекламные объявления, не позволяя страницам отображать их на этом ресурсе.

Браузер Chrome будет уведомлять пользователей о заблокированной на веб-сайте рекламе и даст возможность автоматически включать все объявления на этом сайте по желанию.