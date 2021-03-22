Walmart теперь продает товары магазинов не из США

С сегодняшнего дня гигантская розничная сеть Walmart в США отменила правила, согласно которым продавцы на ее онлайн-рынке должны базироваться на берегах Соединенных Штатов и также там регистрироваться. Новый шаг рассматривается как попытка преодолеть разрыв в электронной коммерции с Amazon, а также получить выгоду от обширной сети производителей, которые на регулярной основе транслируют потоки из Китая. Walmart, крупнейший в мире розничный торговец, начал процесс открытия своей сторонней торговой площадки для иностранных продавцов, отменив требование о предоставлении адреса в США или налоговой идентификации предприятия. Несмотря на смягчение правил, глобальная команда по обеспечению доверия и безопасности Walmart, а также местная команда по-прежнему будут тщательно проверять поставщиков, чтобы предотвратить включение в список товаров, не соответствующих требуемому стандарту.

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