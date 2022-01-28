Warner Music запускает свою метавселенную с продажей земли

Warner Music Group откроет свой собственный аванпост в виртуальном мире The Sandbox и надеется, что любители музыки выразят свою преданность, приобретя недвижимость поблизости. В объявлении на официальном сайте компания описала свою новую метавселенную как «комбинацию музыкального тематического парка и концертной площадки». Он будет работать с The Sandbox для проведения концертов и других «музыкальных впечатлений». Но пока речь идет только об одном конкретном событии: специальной распродаже цифровой недвижимости под названием «Земля», на которой пользователи «Песочницы» могут купить «заветные» участки уже в марте.

The Sandbox ранее сотрудничала с отдельными артистами, такими как Snoop Dogg, для получения опыта, но, по-видимому, это более крупная и амбициозная затея. «Warner Music обеспечила эквивалент собственности на берегу моря в метавселенной», — похвасталась директор по цифровым технологиям WMG Оана Руксандра. (В пресс-релизе не было изображений пространства, и неясно, задействован ли виртуальный пляж). Однако, в отличие от всех конкурирующих платформ, The Sandbox построена на блокчейне и технологии невзаимозаменяемых токенов (или NFT). Это особенно касается владения и предоставления игрокам возможности монетизировать внутриигровые ресурсы, что является ключевой частью того, что иногда называют «метавселенной». Наряду с аналогичной платформой Decentraland, она недавно возглавила попытку сделать виртуальную землю ходовым товаром, хотя некоторые наблюдатели скептически относятся к этому явлению.