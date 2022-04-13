Waze получает новый ретро-режим в последнем обновлении

Ретро-режим — это новая функция навигационного приложения Waze, которая позволяет настроить атмосферу прошлых десятилетий. Есть режим 70-х, который превращает ваш автомобильный аватар в цветочный фургон и добавляет ди-джея в качестве навигатора. Тема 80-х включает гоночный спортивный автомобиль в качестве аватара и инструктора по аэробике в качестве навигатора, а также бумбокс в качестве смайлика настроения. В режиме 90-х двухдверный внедорожник станет вашим автомобильным аватаром, навигатором в виде поп-звезды и настольным компьютером в качестве настроения.

Сервис потоковой передачи музыки TuneIn сотрудничает с Waze, чтобы предоставлять тщательно подобранные плейлисты на основе различных режимов. Пользователи в США и Канаде получают хиты 90-х, во Франции — музыку 80-х, а в Великобритании — музыку 70-х. Новый Waze Retro Mood доступен по всему миру в течение ограниченного времени на английском, французском и португальском языках. Пользователи, которые хотят опробовать новые функции, должны обновить свое приложение до последней версии, а затем перейти в меню My Waze в приложении.