WhatsApp Business теперь доступен и для iOS

WhatsApp, принадлежащий Facebook, объявил о своем бизнес-приложении еще в сентябре 2017 года и запустил его в следующем году в январе. Но приложение было запущено только на Android, и от WhatsApp не было ни слова о его доступности для iOS.

В этом году WhatsApp Business появился и для iOS в виде бета-версии. Тестирование прошло успешно, поскольку стабильная версия наконец-то появилась в App Store. WhatsApp официально не объявила о запуске своего бизнес-приложения на iOS, но WABetaInfo сообщает, что приложение доступно в Мексике. Пользователи из Бразилии, Аргентины и Франции также подтвердили наличие WhatsApp Business для iOS в своих странах. В отличие от WhatsApp Messenger, WhatsApp Business - это отдельное приложение, предназначенное для бизнеса. Он поставляется с такими функциями, как отсутствующее сообщение, приветственное сообщение и быстрые ответы. Это также позволяет компаниям добавлять информацию, такую ​​как рабочее время, адрес и ссылки на учетную запись социальной сети или веб-сайт, на страницу своего профиля.