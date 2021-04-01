WhatsApp Pay получил одобрение Центрального банка Бразилии

WhatsApp перезапустит свой платежный сервис в Бразилии после того, как первый запуск был быстро остановлен Центральным банком Бразилии в 2020 году, сославшись на необходимость выявления проблем с соблюдением требований и невозможность получить лицензию.

Целью WhatsApp при создании платежного сервиса было расширение финансовой доступности пользователей на своем втором по величине рынке, а также предоставление пользователям возможности совершать платежи внутри платформы с помощью кредитной карты Visa или Mastercard. При запуске в 2020 году местные кредиторы и международные поставщики платежных решений объединились с WhatsApp для создания платежного сервиса. К ним относятся Nubank, Sicredi, Banco do Brasil SA, Visa и Mastercard.

Переработанный платежный сервис появился после того, как WhatsApp, Visa и Mastercard получили отдельные лицензии от Центрального банка Бразилии, чтобы предложить конкретное платежное решение для пользователей WhatsApp. WhatsApp остается основным онлайн-представителем для миллионов малых и средних предприятий в Бразилии. Эта обновленная модель станет первым шагом к обеспечению беспрепятственных цифровых платежей среди малых предприятий в стране.