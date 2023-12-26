WhatsApp Web получил важнейшую функцию

Пользователи, предпочитающие использовать WhatsApp Web (веб-версия мессенджера), теперь получат ещё больше удобных функций, так как платформа решила выпустить небольшое обновление, которое позволяет загружать свои статусы непосредственно из веб-версии приложения. Это значит, что вы больше не обязаны делать это с другого устройства в мобильном приложении. Эта функция была обнаружена в бета-версии WhatsApp Web 2.2353.59 и в настоящее время доступна для некоторых пользователей в рамках бета-тестирования. Но учитывая, что обновление уже было выпущено выпущено, можно ожидать его появления для более широкой аудитории в ближайшем будущем. Как только эта функция станет доступна в стабильной ветке мессенджера, вы сможете загружать статусы, будь то аудио или видео или обычный текст, обеспечивая полную совместимость с другими платформами.

Проблема лишь в том, что некоторые пользователи обновление просто не заметят — очень редко кто-то действительно использует платформу для обновления статусов (у многих пользователей они не меняются годами). С другой стороны, новая функция WhatsApp Web отлично подходит для тех, кто предпочитает использовать платформу на своих компьютерах вместо того, чтобы использовать смартфон. Это отличная новость для тех, кто задействует приложение для бизнеса, так как теперь ещё больше функций будут доступны с ПК. Да и сам факт того, что разработчики мессенджера активно добавляют новые функции, не может не радовать.