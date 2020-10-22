WhatsApp Web скоро может получить поддержку голосовых и видеозвонков

Функция голосовых и видеозвонков в WhatsApp Web может появиться в ближайшее время, поскольку она находится на стадии бета-тестирования.

В WhatsApp Web вскоре может появиться поддержка голосовых и видеозвонков, которые уже много лет доступны в мобильном приложении. Просочившиеся снимки экрана показывают, как будут выглядеть звонки через WhatsApp Web.

По слухам сети, групповые видео- и голосовые вызовы также проходят тестирование для WhatsApp Web. Перенос голосовых и видеозвонков в WhatsApp Web станет более удобным в использовании для пользователей, учитывая, что WhatsApp - одно из самых популярных приложений для обмена сообщениями, и пользователи проводят больше времени за ноутбуками, особенно в наши дни работая дома.