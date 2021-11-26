WhatsApp Web теперь позволяет создавать и отправлять собственные стикеры

WhatsApp Web получил новую встроенную функцию создания стикеров, которая позволяет загружать собственные изображения и преобразовывать их в стикеры, которые можно отправлять своим друзьям и коллегам. Доступ к нему можно получить, просто щелкнув значок вложения (скрепку), выбрав «Наклейку», а затем выбрать изображение для добавления. Предусмотрен ряд вариантов редактирования, так что после загрузки вы можете легко превратить изображение в идеальный стикер. Эти инструменты редактирования включают в себя смайлики, которые можно вставить поверх настраиваемой наклейки, настраиваемый текст, расширенные инструменты обрезки и даже возможность добавить больше наклеек поверх того, над которым вы работаете.

Пользовательская функция Sticker Maker в настоящее время доступна только в WhatsApp Web, но скоро она появится и в настольных приложениях.