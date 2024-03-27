WhatsApp будет автоматически отправлять HD-фотографии

Разработчики WhatsApp ещё в августе ввели функцию, которая позволяет отправлять фотографии в более высоком качестве — в полном разрешении изображения. Проблема только в том, что пользователям приходилось вручную и индивидуально выбирать высокое разрешение для каждого изображения, что было не самым удобным решением, особенно когда речь идёт про отправку десятков фотографий за раз. К счастью, ситуация вскоре изменится — внутренний анализ бета-версии WhatsApp для Android 2.24.7.17 показал, что все изображения и видео теперь могут быть отправлены в HD-качестве автоматически. Приложение получило обновление с новым переключателем качества загрузки медиа в меню «Хранилище и данные», но пока что эта опция доступна только в бета-версии приложения, а в стабильной версии этой функции нет.

Когда вы выбираете «Стандартное качество», получатель получит медиа-файл в сжатом формате для более быстрой доставки, сохраняя при этом более низкое качество контента, что вполне логично. Качество HD, как говорят зарубежные журналисты, занимает в шесть раз больше места на диске и, очевидно, будет медленнее отправляться другому пользователю, но и качество контента заметно выше. При этом переключатель на экране обмена медиафайлами останется нетронутым, позволяя вам отправлять некоторые файлы в ином качестве при необходимости. Скоро данная функция должна быть представлена в стабильной ветке мессенджера, нужно подождать неделю или две до релиза.
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