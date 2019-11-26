WhatsApp для iOS появилась поддержка ожидания звонков

Свежее обновление WhatsApp для iOS содержит несколько новых функций. Основными моментами являются новые настройки конфиденциальности и поддержка ожидания вызова. Также, для пользователей WhatsApp на iPhone теперь доступен экран обновления чатов, который упрощает быстрое сканирование сообщений. Кроме того, пользователи WhatsApp теперь могут отправлять сообщения непосредственно с клавиатуры Брайля при использовании режима VoiceOver.

в WhatsApp для iOS вы найдете новые настройки конфиденциальности, которые позволяют вам контролировать, кто может добавлять вас в группы.