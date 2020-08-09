WhatsApp добавила новую функцию проверки отправленных сообщений

В WhatsApp появилась новая функция для борьбы с фейковыми новостями.

WhatsApp тестирует новую функцию, которая позволяет пользователям проверять отправленные сообщения, нажимая на увеличительное стекло в чате, которое откроет сообщение через браузер и позволит пользователям находить результаты новостей или другие источники информации о полученной информации в сообщении.

Пока что функция распространяется только пользователям в Бразилии, Италии, Ирландии, Мексике, Испании, Великобритании и США, которые используют последнюю версию WhatsApp для Android, iOS и WhatsApp Web.