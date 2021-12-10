WhatsApp использует криптовалюту на своей платформе

WhatsApp запустила пилотную программу в США, которая позволяет ограниченному числу пользователей отправлять и получать деньги с использованием криптовалюты. Пилотная программа позволит выбранным пользователям в США платить или получать деньги через чат WhatsApp. WhatsApp сотрудничает с Novi, которая развернула цифровой кошелек Meta, ранее успешно опробованный для оплаты в долларах Pax.

Novi говорит, что отправка платежа должна быть такой же простой, как отправка любого другого вложения через чат WhatsApp. Доступ к новой функции в WhatsApp осуществляется через значок скрепки на Android или значок + на устройстве iOS. Затем пользователь выберет «Оплата» в появившемся меню. Согласно дополнительной информации о пилотной программе, представленной Novi на их официальном сайте, за отправку или получение денег с помощью этой функции комиссия не взимается. Кроме того, нет ограничений на количество транзакций и комиссии за поддержание баланса в учетной записи Novi пользователя. Пользователи также могут свободно выводить средства на свои банковские счета мгновенно.
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