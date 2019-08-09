WhatsApp может скоро предложить функцию Бумеранг

WhatsApp был замечен в разработке функции бумеранга, которая позволила бы пользователям создавать зацикленные видео. Эта функция находится в стадии разработки и будет изначально доступна пользователям iPhone.

По словам источника, эта функция будет доступна для видео продолжительностью менее семи секунд. Кроме того, петли видео, созданные с помощью новой разработки, могут быть переданы контактам WhatsApp через сообщение или загружены в виде обновления статуса.

Говорят, что функция «Бумеранг» доступна для WhatsApp для iPhone . Однако пользователи Android также получат новую функцию «Бумеранг» на более позднем этапе. Instagram , брат WhatsApp и одна из крупнейших дочерних компаний Facebook , выпустил специальное приложение Бумеранг еще в октябре 2015 года. Компания также добавила функцию Бумеранг в Instagram Stories в конце 2016 года.