WhatsApp наконец получил Dark Mode для Android и iOS

Dark Mode появился в приложении с 2017 года, но за прошедшее время компания неоднократно тестировала и готовилась к его внедрению. Поскольку WhatsApp - невероятно популярное приложение, поэтому развертывание Dark Mode нельзя воспринимать легкомысленно.

Этот темный режим немного отличается от других приложениях. Это не чистый «AMOLED черный» или даже темно-серый. Фон имеет очень темно-синий цвет с белым текстом и бирюзовыми акцентами. Приложение для iPhone, почти чисто черное с голубыми акцентами. Это связано с тем, что команда разработчиков позаботилась о том, чтобы выбрать цвета, которые «минимизируют утомление глаз».

Пользователи могут включить темный режим, выбрав «Настройки»> «Чаты»> «Тема» в приложении и выбрав «Темный». В ближайшие дни должна появиться последняя версия WhatsApp.