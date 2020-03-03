WhatsApp наконец получил Dark Mode для Android и iOS

2020-03-03, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - WhatsApp; [32]
Dark Mode появился в приложении с 2017 года, но за прошедшее время компания неоднократно тестировала и готовилась к его внедрению. Поскольку WhatsApp - невероятно популярное приложение, поэтому развертывание Dark Mode нельзя воспринимать легкомысленно.

Этот темный режим немного отличается от других приложениях. Это не чистый «AMOLED черный» или даже темно-серый. Фон имеет очень темно-синий цвет с белым текстом и бирюзовыми акцентами. Приложение для iPhone, почти чисто черное с голубыми акцентами. Это связано с тем, что команда разработчиков позаботилась о том, чтобы выбрать цвета, которые «минимизируют утомление глаз».

Пользователи могут включить темный режим, выбрав «Настройки»> «Чаты»> «Тема» в приложении и выбрав «Темный». В ближайшие дни должна появиться последняя версия WhatsApp.

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