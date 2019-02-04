WhatsApp появилась функция блокировки Face ID или Touch ID на iOS

Разработчики WhatsApp решили добавить дополнительный уровень безопасности для пользователей приложения, и позволить им заблокировать приложение через Face ID или Touch ID. Чтобы воспользоваться новой функцией безопасности, просто зайдите в Настройки / Учетная запись / Конфиденциальность и убедитесь, что включена блокировка экрана. В настоящее время данная функция доступна только для платформы iOS.

Конечно, если вы используете WhatsApp довольно часто, дополнительная защита, добавленная в последнее обновление, может быть утомительной, но более безопасной. Даже если включена блокировка экрана, вы все равно сможете просматривать уведомления WhatsApp, если включена функция предварительного просмотра. Кроме того, вы также можете использовать быстрый ответ в iOS без необходимости использовать Face ID или Touch ID, когда включена блокировка экрана.