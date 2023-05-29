WhatsApp получил функцию демонстрации экрана в видеозвонке

Согласно информации, полученной от информационного издания WABetaInfo, WhatsApp теперь предоставляет возможность демонстрировать экран во время видеозвонка. При этом вам будет показано уведомление с просьбой разрешить приложению начать запись или трансляцию, и после этого вы сможете делиться экраном. Соответственно, функция шеринга экрана означает, что WhatsApp получит доступ ко всей информации, видимой на вашем экране: «WhatsApp будет иметь доступ ко всей информации, видимой на вашем экране или проигрываемой с вашего устройства во время записи или трансляции. Включая пароли, данные платежей, фотографии, сообщения и звук, который вы воспроизводите». Это означает, что если вы решите делиться экраном, вам придётся быть очень осторожными, потому что никто на самом деле не может гарантировать, что ваши конфиденциальные данные не попадут в чужие руки.

Также стоит уточнить, что функция демонстрации экрана доступна исключительно в бета-версии WhatsApp для Android 2.23.11.19. Чтобы включить эту функцию, достаточно просто совершить видеозвонок кому-то и нажать на новую кнопку в правом нижнем углу. Проблема данного решения в том, что далеко не все пользователи будут согласны с тем, чтобы демонстрировать контент в приложении, которое является далеко не самым защищённым на рынке. Неоднократно случались проблемы, связанные с «прослушкой» мессенджерами сообщений пользователей и в случае с данными кредитных карт, например, это особенно важно.