WhatsApp получил функцию, которой нет у конкурентов

Эта функция предлагает новый уровень контроля, который, вероятно, лучше всего использовать для хаотичных встреч, в которых участвует до восьми человек в видеозвонках или до 32 человек в голосовых вызовах. В дополнение к новой функции отключения звука WhatsApp теперь позволяет вам отправлять сообщения определенным людям во время группового звонка, например, если вы хотите сделать кому-то заметку во время встречи или пошутить шуткой, которая может не понравиться всей группе. WhatsApp также выпускает новый баннер, который будет предупреждать вас, когда кто-то новый присоединится к звонку после того, как он уже начался. Также пятницу WhatsApp объявил, что теперь вы можете выбирать, какие контакты могут видеть фотографию вашего профиля, сведения о вас и статус последнего посещения, который показывает, когда вы в последний раз были активны на платформе.