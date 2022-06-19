WhatsApp получил функцию, которой нет у конкурентов

На прошлой неделе WhatsApp представил несколько новых функций, в том числе возможность отключать звук людей во время групповых звонков. Эта функция сохранения здравомыслия кажется полезной не только для отключения звука людей, которые забывают сделать это сами, но также и в том случае, если вы находитесь в одной комнате с кем-то, кто также участвует в вызове и не хочет слышать эхо того, что они говорят. Хотя некоторые приложения для конференц-связи, такие как Zoom и Microsoft Teams, позволяют организаторам отключать микрофоны всех участников (или определенных), они, как правило, не предлагают отдельным пользователям возможности отключать микрофоны тех, кого они хотят, во время вызова.

Эта функция предлагает новый уровень контроля, который, вероятно, лучше всего использовать для хаотичных встреч, в которых участвует до восьми человек в видеозвонках или до 32 человек в голосовых вызовах. В дополнение к новой функции отключения звука WhatsApp теперь позволяет вам отправлять сообщения определенным людям во время группового звонка, например, если вы хотите сделать кому-то заметку во время встречи или пошутить шуткой, которая может не понравиться всей группе. WhatsApp также выпускает новый баннер, который будет предупреждать вас, когда кто-то новый присоединится к звонку после того, как он уже начался. Также пятницу WhatsApp объявил, что теперь вы можете выбирать, какие контакты могут видеть фотографию вашего профиля, сведения о вас и статус последнего посещения, который показывает, когда вы в последний раз были активны на платформе.
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