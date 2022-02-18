WhatsApp получил функцию предварительного просмотра документов

WhatsApp получил новое обновление бета-версии, которое обеспечивает улучшенный предварительный просмотр документов. До обновления, когда вы делились документом в WhatsApp, таким как PDF, JPEG или Doc, WhatsApp показывал только общий предварительный просмотр, отображающий тип файла и имя файла. Для этого вам нужно было открыть документ, чтобы выяснить, что в нем содержится. Однако в последней бета-версии приложение теперь отображает расширенный предварительный просмотр, давая вам возможность взглянуть на то, что внутри файла.

Новый пользовательский интерфейс предварительного просмотра документов развертывается с последним бета-обновлением WhatsApp, и важно отметить, что на данный момент эта функция недоступна на стабильной версии.