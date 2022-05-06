WhatsApp получил функцию реакций на сообщения

WhatsApp, несомненно, является одним из самых популярных приложений для обмена сообщениями, которым ежедневно пользуются миллиарды пользователей. Однако, несмотря на свою популярность, приложение по-прежнему не имеет многих функций, доступных в других конкурирующих сервисах. Тем не менее, WhatsApp Message Reactions, наконец, развертывается, эта функция изначально была доступна для нескольких избранных пользователей бета-версии, но хорошая новость заключается в том, что теперь она развертывается для всех пользователей по всему миру, это относится как к стабильной, так и к бета-версиям.

Пользователи, использующие последнюю версию WhatsApp на iOS, Android, macOS и Windows, теперь получат возможность использовать эту функцию. Однако также важно отметить, что, как обычно, это будет поэтапное развертывание, а это означает, что для охвата всех пользователей может потребоваться до недели.