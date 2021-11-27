WhatsApp получил разрешение на глобальное расширение WhatsApp Pay

WhatsApp получил одобрение регулирующих органов от Национальной платежной корпорации (NPCI) на расширение своего платежного сервиса WhatsApp Pay до 40 миллионов пользователей. WhatsApp Pay, основанный на платформе Unified Payments Interface (UPI), в настоящее время ограничен 20 миллионами пользователей и теперь получение от NPCI одобрения удвоения пользовательской базы, несомненно, является хорошей новостью для WhatsApp.

WhatsApp, принадлежащий компании Meta ранее называвшейся Facebook, начал бета-тестирование WhatsApp Pay в феврале 2018 года и официально запустил его в ноябре прошлого года. Пока единственная страна, в которой работает платежный сервис WhatsApp это Бразилия - второй по величине рынок в мире.