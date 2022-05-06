WhatsApp получил реакции на сообщения

WhatsApp, несомненно, является одним из самых популярных приложений для обмена сообщениями, которым ежедневно пользуются миллиарды пользователей. Обращаетесь ли вы к людям по работе или к вашим близким, приложение подходит для многих задач. Однако, несмотря на свою популярность, приложение по-прежнему не имеет многих функций, доступных в других конкурирующих сервисах. Тем не менее, WhatsApp Message Reactions, наконец, развертывается. Эта функция изначально была доступна для нескольких избранных пользователей в бета-версии, но хорошая новость заключается в том, что теперь она развертывается для всех пользователей по всему миру, это относится как к стабильной, так и к бета-версиям.

Пользователи, использующие последнюю версию WhatsApp на iOS, Android, macOS и Windows, теперь получат возможность использовать эту функцию. Однако также важно отметить, что, как обычно, это будет поэтапное развертывание, а это означает, что для охвата всех пользователей может потребоваться до недели. Я пока не вижу эту функцию в своем приложении, но многие пользователи её уже получили. На момент написания статьи в реакциях на сообщения WhatsApp было шесть смайликов, которые вы можете использовать. У вас есть возможность использовать «Большой палец вверх», «Красное сердце», «Лицо со слезами радости», «Лицо с открытым ртом», «Плачущее лицо» и «Сложенные руки». Однако в прошлом компания упоминала, что планирует поддерживать все смайлики и оттенки кожи в будущем.
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