WhatsApp получил совершенно уникальную функцию

По информации издания WABetaInfo, WhatsApp проводит бета-тестирование возможности отправки голосовых сообщений, которые могут быть прослушаны получателем только один раз. Эта функция в настоящее время доступна только ограниченному числу пользователей Android и iOS, работающих с бета-версией приложения. По информации WABetaInfo, для активации этой функции необходимо нажать на небольшой значок с единицей, который появляется справа от волны голосового сообщения во время записи. «После отправки голосового сообщения с активированным режимом «Прослушать один раз», вы не сможете его прослушать самостоятельно, а получатель не сможет прослушать голосовое сообщение после его закрытия.

Стоит напомнить, что мессенджер уже имеет аналогичную функцию для фотографий и видео (она была запущена в 2021 году), а теперь разработчики решили, что пора бы сделать аналогичную фишку и для голосовых сообщений, дабы пользователи могли удобно обмениваться информацией в сети. Проблема данного обновления заключается в том, что никто точно не может сказать когда именно апдейт отправится в релиз и когда можно будет пользоваться функцией абсолютно всем, а не только тем, кто занимается тестированием бета-версии приложения. К сожалению, ответа на этот вопрос у нас нет, но если вы активный пользователь данного мессенджера, то стоит подождать, пока апдейт отправится в сеть. Интересно ещё и то, что это первая функция, которой нет у приложений-конкурентов.
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