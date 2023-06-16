WhatsApp получит функцию мультиаккаунта

В последнее время мы всё чаще слышим о новых функциях, которые появятся в WhatsApp — в большинстве своём это не столько инновации, сколько копия функций из приложений-конкурентов, но это всё равно приятные апгрейды. Например, последний инсайд от проверенного источника говорит о том, что компания-разработчик работает над новой функцией, которая позволит использовать две отдельные учётные записи в одном приложении, что означает, что вам не нужно будет устанавливать другую версию приложения на свой смартфон или использовать другой смартфон для работы и личных переписок. Эту функцию заметили журналисты из известного профильного издания WABetaInfo — они опубликовали скриншот, на котором видно, что пользователи WhatsApp могут использовать две разные учётные записи в одном приложении. Это означает, что если у вас есть две учётные записи по какой-то причине, вам нужно всего лишь одно приложение и вы можете переключаться между ними по своему усмотрению.

Также другое издание сообщило, что функция мультиаккаунта в WhatsApp позволит вам добавлять две или более учётных записей в приложение. Правда, пока что функция находится в разработке и сейчас не совсем понятно, как именно она будет выглядеть в конечном итоге. Но есть ощущение, что функция действительно нужна, потому что в Telegram возможность переключаться между аккаунтами была представлена очень и очень давно. Вероятно, именно с этого приложения разработчики WhatsApp и скопировали функцию.
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