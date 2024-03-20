WhatsApp получит функцию преобразования голоса в текст…

Информационное издание WABetaInfo обнаружило эту функцию для WhatsApp на iOS, а затем и на Android. Функция в настоящее время доступна исключительно в версии 2.24.7.8 и позволяет вам преобразовывать голосовые сообщения в текстовый контент. Это очень удобная функция и она сэкономит вам много времени, особенно если вы не в настроении слушать голосовые сообщения по несколько минут к ряду. К сожалению, на данный момент мы не знаем, когда WhatsApp предоставит эту функцию в стабильном канале, но учитывая, что она уже обнаружена в бета-версии, можно предположить, что технология уже отработана и производитель в ближайшее время будет запускать функцию для всех пользователей в релизной версии приложения. Нужно просто немного подождать.