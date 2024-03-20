WhatsApp получит функцию преобразования голоса в текст

Можно с уверенностью заявить, что мессенджер WhatsApp — одно из лучших приложений для обмена сообщениями, которое при этом поддерживает функцию голосовых сообщений, которые в большинстве сценариев больше раздражают, нежели приносят пользу в процессе общения. Проблема скорее в том, что некоторые люди действительно не знают, как отправлять голосовые сообщения, и используют эту функцию как аналог обычных звонков, записывая сообщения по несколько минут. Вероятно, многие из вас получали голосовые сообщения, которые длились дольше, чем обычный голосовой звонок, что очень неудобно на самом деле. К счастью, кажется, что платформа работает над функцией, которая преобразует эти голосовые сообщения в текстовые сообщения.

Информационное издание WABetaInfo обнаружило эту функцию для WhatsApp на iOS, а затем и на Android. Функция в настоящее время доступна исключительно в версии 2.24.7.8 и позволяет вам преобразовывать голосовые сообщения в текстовый контент. Это очень удобная функция и она сэкономит вам много времени, особенно если вы не в настроении слушать голосовые сообщения по несколько минут к ряду. К сожалению, на данный момент мы не знаем, когда WhatsApp предоставит эту функцию в стабильном канале, но учитывая, что она уже обнаружена в бета-версии, можно предположить, что технология уже отработана и производитель в ближайшее время будет запускать функцию для всех пользователей в релизной версии приложения. Нужно просто немного подождать.