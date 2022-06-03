WhatsApp получит функцию редактирования сообщений

WhatsApp планирует в ближайшее время добавить в свое приложение для смартфонов очень востребованную функцию. Компания предоставит возможность редактировать сообщения, которые уже были отправлены.

На изображении показана опция «Редактировать сообщение», которая в настоящее время недоступна для пользователей. Примечательно, что этот снимок экрана относится к версии приложения для Android, но эта функция, вероятно, будет также доступна и для версии для iOS. На данный момент неизвестно, как эта функция будет работать в популярном приложении для обмена сообщениями. На данный момент у пользователей есть возможность только исправить свое сообщение, отправив уточнение в новом или просто полностью удалив сообщение и снова отправив другое. Таким образом, это может быть отличным изменением, которое избавляет от беспорядка в чатах своих пользователей. Новая опция «Редактировать» будет размещена в правом верхнем углу приложения и появится после того, как вы выберете определенный текст чата.