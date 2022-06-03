WhatsApp получит функцию редактирования сообщений

WhatsApp планирует в ближайшее время добавить в свое приложение для смартфонов очень востребованную функцию. Компания предоставит возможность редактировать сообщения, которые уже были отправлены.

На изображении показана опция «Редактировать сообщение», которая в настоящее время недоступна для пользователей. Примечательно, что этот снимок экрана относится к версии приложения для Android, но эта функция, вероятно, будет также доступна и для версии для iOS. На данный момент неизвестно, как эта функция будет работать в популярном приложении для обмена сообщениями. На данный момент у пользователей есть возможность только исправить свое сообщение, отправив уточнение в новом или просто полностью удалив сообщение и снова отправив другое. Таким образом, это может быть отличным изменением, которое избавляет от беспорядка в чатах своих пользователей. Новая опция «Редактировать» будет размещена в правом верхнем углу приложения и появится после того, как вы выберете определенный текст чата.
WhatsApp представил функцию сообщества для объединения общих…
Сегодня WhatsApp объявил о своих планах по внедрению сообществ — функции для объединения групп с похожими…
Выпущена бета-версия TechPowerUp ThrottleStop 9.4.6…
TechPowerUp сегодня выпустила новую версию ThrottleStop. Отличный инструмент, который дает вам больший ко…
Google Translate получает поддержку 24 языков…
На сегодняшней конференции разработчиков Google объявил о расширении, касающемся Google Translate. А имен…
Групповые голосовые вызовы WhatsApp теперь поддерживают до 3…
WhatsApp теперь позволяет добавлять до 32 участников к групповым голосовым вызовам, что является шагом на…
Basemark запускает первый в мире кроссплатформенный тест тра…
Компания Basemark запустила сегодня GPUScore, совершенно новый набор для тестирования производительности …
Приложение Google TV теперь доступно для пользователей iPhon…
Google только что объявил, что одно из его приложений, которое изначально было доступно только для пользо…
Google выпустил Flutter 3.0 для создания кроссплатформенных …
Flutter — это фреймворк для создания приложений на языке программирования Dart, который может работать на…
Microsoft добавил функцию записи под диктовку в OneNote для …
Microsoft OneNote — один из самых популярных инструментов для управления большими цифровыми блокнотами. Н…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor