WhatsApp получит нативное приложение на новых MacBook…

WhatsApp запустил новую бета-программу для своего клиента Mac на TestFlight, и эта версия использует технологию Apple Catalyst и изначально поддерживает наборы микросхем семейства M1 и M2. Версия для Apple отказывается от обычного интерфейса, который вы видите в WhatsApp Web, и использует новый дизайн, который лучше соответствует общему пользовательскому интерфейсу macOS, благодаря чему приложение выглядит намного больше в соответствии с ОС. Например, слева у вас есть доступ к боковой панели, которую можно скрыть с помощью специальной кнопки в верхнем левом углу. На боковой панели есть все вкладки, которые могут вам понадобиться, такие как Чаты, Звонки, Настройки и многое другое. Панель посередине дает вам доступ к списку чатов, где вы можете переключаться между разговорами, и, наконец, справа у вас есть представление разговоров, где вы можете общаться с другими людьми.