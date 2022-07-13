WhatsApp получит нативное приложение на новых MacBook

В настоящее время WhatsApp можно легко считать наиболее часто используемым приложением для обмена мгновенными сообщениями с миллиардами активных пользователей, зависящих от платформы, для связи со своими друзьями, семьей, а также с бизнесом. Несмотря на то, что это один из самых популярных сервисов с большим количеством ресурсов, приложение или сервис развиваются довольно медленно по сравнению с некоторыми другими приложениями, такими как Telegram, основным конкурентом, который наполнен новыми функциями. Тем не менее, для тех, кому интересно, WhatsApp сейчас тестирует переработанный клиент Mac, который также будет иметь встроенную поддержку Apple Silicon.

WhatsApp запустил новую бета-программу для своего клиента Mac на TestFlight, и эта версия использует технологию Apple Catalyst и изначально поддерживает наборы микросхем семейства M1 и M2. Версия для Apple отказывается от обычного интерфейса, который вы видите в WhatsApp Web, и использует новый дизайн, который лучше соответствует общему пользовательскому интерфейсу macOS, благодаря чему приложение выглядит намного больше в соответствии с ОС. Например, слева у вас есть доступ к боковой панели, которую можно скрыть с помощью специальной кнопки в верхнем левом углу. На боковой панели есть все вкладки, которые могут вам понадобиться, такие как Чаты, Звонки, Настройки и многое другое. Панель посередине дает вам доступ к списку чатов, где вы можете переключаться между разговорами, и, наконец, справа у вас есть представление разговоров, где вы можете общаться с другими людьми.