WhatsApp получит поддержку кроссплатформы

Информационное издание WABetaInfo со ссылкой на свои источники сообщило, что сегодня бета-версия WhatsApp для Android (версия 2.23.19.8) получила обновление, содержащее новый экран под названием Third-party chats. По данным WABetaInfo, пока что этот экран не является функциональным и он недоступен для пользователей, однако его название является серьёзным намёком на то, что это, скорее всего, первый шаг к открытию кросс-платформенной совместимости приложения для работы с зашифрованными сообщениями. Бета-версия появилась всего через несколько дней после того, как Европейская комиссия подтвердила, что владелец WhatsApp соответствует закону о цифровых рынках (DMA), который требует от разработчика WhatsApp обеспечить взаимодействие со сторонними приложениями для обмена сообщениями к марту 2024 года.

Цель DMA, как говорится в документах Европейской комиссии по этому закону, заключается в том, чтобы обеспечить открытость важных цифровых услуг. Но на деле это значит, что разработчик должен реализовать полноценную кроссплатформенность, дабы пользователи могли общаться друг с другом посредством любой поддерживаемой платформы. Кроме того, многие крупные разработчики софта на текущий момент планируют создавать собственные цифровые магазины приложений, что в определённом смысле упрощает им возможность заработка на продаже приложений и услуг, вот только как это будет воспринято Google, которая годами зарабатывала на этом же направлении.
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