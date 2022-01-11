WhatsApp получит важнейшую функцию, которая давно есть в Telegram

Публикация информационного издания WABetainfo показывает, как может выглядеть глобальный проигрыватель голосовых сообщений WhatsApp. Плеер сможет воспроизводить голосовые сообщения, которые вы уже начали прослушивать, в любом месте приложения. На рисунке показано, что проигрыватель голосовых сообщений может располагаться в верхней части приложения WhatsApp и может включать индикатор выполнения, показывающий, сколько осталось до окончания звукового сообщения. На рисунке также показана кнопка для приостановки и воспроизведения сообщения и еще одна кнопка для его закрытия. Согласно данной публикации, глобальный проигрыватель голосовых сообщений WhatsApp избавит от необходимости оставаться в окне чата, чтобы прослушать голосовое сообщение.

Плеер будет постоянно виден и появится на каждой странице приложения WhatsApp, отсюда и слово «глобальный». Предполагается, что из-за своей глобальной функции проигрыватель голосовых сообщений WhatsApp станет очень полезным для прослушивания длинных голосовых сообщений. С помощью плеера вы сможете прослушать длинное звуковое сообщение, одновременно переписываясь с другими контактами. Впрочем, стоит отметить, что глобальный плеер в WhatsApp для голосовых сообщений все еще находится в стадии разработки. На данный момент нет официальной информации о том, когда эта новая функция будет доступна пользователям WhatsApp. Но странно, что разработчики решили заняться этим только сейчас.
Комментарии и отзывы WhatsApp
Facebook Meta объединится с Microsoft для создания метавселе…
Facebook Meta объединится с Microsoft для создания метавселеMicrosoft и материнская компания Facebook Meta объединились для интеграции Teams и Workplace в будущую ме…
WhatsApp реализовала сквозное шифрование…
WhatsApp реализовала сквозное шифрованиеКак сообщил сегодня генеральный директор Facebook Марк Цукерберг, теперь можно зашифровать историю чатов …
YouTube полностью скроет счётчик дизлайков на роликах…
YouTube полностью скроет счётчик дизлайков на роликахЭксперимент YouTube со скрытием дизлайков был явно успешным — теперь популярная платформа видеороликов вн…
Clubhouse лишился главного преимущества…
Clubhouse лишился главного преимуществаОдной из определяющих характеристик Clubhouse было то, что все аудиочаты, которые происходили на этой пла…
Uber на Apple Watch больше не работает…
Uber на Apple Watch больше не работаетПохоже, что Uber прекратила поддержку своего приложения для Apple Watch. Как сообщает информационное изда…
Facebook запустила подкасты и клона Clubhouse в своём прилож…
Facebook запустила подкасты и клона Clubhouse в своём приложFacebook сделал большой рывок в аудио-направлении в последние несколько месяцев, а теперь социальная сеть…
Spotify HiFi запустят, но когда именно никто не знает…
Spotify HiFi запустят, но когда именно никто не знаетПочти год назад Spotify объявила о планах развернуть более высокий уровень своего потокового сервиса с му…
WhatsApp получит важнейшую функцию, которая давно есть в Tel…
WhatsApp получит важнейшую функцию, которая давно есть в TelПубликация информационного издания WABetainfo показывает, как может выглядеть глобальный проигрыватель го…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor