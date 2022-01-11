WhatsApp получит важнейшую функцию, которая давно есть в Telegram

Публикация информационного издания WABetainfo показывает, как может выглядеть глобальный проигрыватель голосовых сообщений WhatsApp. Плеер сможет воспроизводить голосовые сообщения, которые вы уже начали прослушивать, в любом месте приложения. На рисунке показано, что проигрыватель голосовых сообщений может располагаться в верхней части приложения WhatsApp и может включать индикатор выполнения, показывающий, сколько осталось до окончания звукового сообщения. На рисунке также показана кнопка для приостановки и воспроизведения сообщения и еще одна кнопка для его закрытия. Согласно данной публикации, глобальный проигрыватель голосовых сообщений WhatsApp избавит от необходимости оставаться в окне чата, чтобы прослушать голосовое сообщение.

Плеер будет постоянно виден и появится на каждой странице приложения WhatsApp, отсюда и слово «глобальный». Предполагается, что из-за своей глобальной функции проигрыватель голосовых сообщений WhatsApp станет очень полезным для прослушивания длинных голосовых сообщений. С помощью плеера вы сможете прослушать длинное звуковое сообщение, одновременно переписываясь с другими контактами. Впрочем, стоит отметить, что глобальный плеер в WhatsApp для голосовых сообщений все еще находится в стадии разработки. На данный момент нет официальной информации о том, когда эта новая функция будет доступна пользователям WhatsApp. Но странно, что разработчики решили заняться этим только сейчас.