WhatsApp позволит вам использовать свою учетную запись одновременно на других устройствах

Если верить последней утечке, WhatsApp в настоящее время разрабатывает новую функцию, которая позволит устройствам Android связать несколько телефонов с одной учетной записью. Функция работы с несколькими устройствами появилась в последней бета-версии WhatsApp 2.22.10.13 и должна стать общедоступной.

WhatsApp Web был доступен для пользователей в течение некоторого времени, но новая функция фактически позволит пользователям использовать одну и ту же учетную запись на нескольких устройствах, и хотя большинству это может показаться избыточной функцией, на самом деле это очень полезно.

Будет новый раздел пользовательского интерфейса под названием «Зарегистрировать устройство как компаньон». На данный момент процесс регистрации в последней бета-версии потребует от вас сканирования QR-кода на дополнительном «сопутствующем» устройстве, но эта функция может вскоре измениться.
Германия и Сингапур получили обновленные карты Apple Maps…
Германия и Сингапур получили обновленные карты Apple MapsApple представила свои новые карты с выпуском iOS 12, но не обновила все регионы мира новыми функциями. Э…
WhatsApp тестирует обмен файлами размером до 2 ГБ на iOS и A…
WhatsApp тестирует обмен файлами размером до 2 ГБ на iOS и AWhatsApp тестирует новую функцию, которая позволяет пользователям отправлять медиафайлы размером до 2 ГБ.…
TechPowerUp выпускает обновление приложения NVCleanstall v1.…
TechPowerUp выпускает обновление приложения NVCleanstall v1.Сегодня компания TechPowerUp выпустила последнее обновление для NVCleanstall, облегченной утилиты, котора…
Discord запускает интеграцию учетной записи PlayStation Netw…
Discord запускает интеграцию учетной записи PlayStation NetwDiscord объявил, что его интеграция с PlayStation Network (PSN) наконец-то доступна для пользователей. Бл…
Instagram прекращает работу Boomerang и Hyperlapse…
Instagram прекращает работу Boomerang и HyperlapseЕще два приложения Instagram были удалены из магазинов приложений, как отмечают некоторые пользователи в …
Google утверждает, что последнее обновление Chrome работает …
Google утверждает, что последнее обновление Chrome работает Google заявил, что последнее обновление Chrome, версия M99, устанавливает рекорды в собственном веб-бенчм…
Выпущена бета-версия TechPowerUp ThrottleStop 9.4.6…
Выпущена бета-версия TechPowerUp ThrottleStop 9.4.6TechPowerUp сегодня выпустила новую версию ThrottleStop. Отличный инструмент, который дает вам больший ко…
CPUID CPU-Z обновлен до версии 2.00…
CPUID CPU-Z обновлен до версии 2.00Сегодня CPUID выпустила версию 2.00 CPU-Z, популярного процессора, материнской платы и основной памяти, а…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor