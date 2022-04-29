WhatsApp позволит вам использовать свою учетную запись одновременно на других устройствах

Если верить последней утечке, WhatsApp в настоящее время разрабатывает новую функцию, которая позволит устройствам Android связать несколько телефонов с одной учетной записью. Функция работы с несколькими устройствами появилась в последней бета-версии WhatsApp 2.22.10.13 и должна стать общедоступной.

WhatsApp Web был доступен для пользователей в течение некоторого времени, но новая функция фактически позволит пользователям использовать одну и ту же учетную запись на нескольких устройствах, и хотя большинству это может показаться избыточной функцией, на самом деле это очень полезно.

Будет новый раздел пользовательского интерфейса под названием «Зарегистрировать устройство как компаньон». На данный момент процесс регистрации в последней бета-версии потребует от вас сканирования QR-кода на дополнительном «сопутствующем» устройстве, но эта функция может вскоре измениться.