WhatsApp позволяет добавлять контакты через QR-код

WhatsApp продолжает работу над приложением добавляя разные фишки и функции. Недавно была добавлена тема Dark Mode для ОС iOS и Android. Теперь в приложение появилась возможность добавить контакты через QR-код.

Новая функция WhatsApp доступна в бета-версии для смартфонов iOS и Android. Функция находится в меню настроек приложения. Пользователь может сканировать QR-коды других пользователей и показывать свой код. Можно скрыть его, если не хотите делиться номером. Добавление новой функции окажется приятным дополнением к процессу добавления нового контакта.