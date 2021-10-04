WhatsApp предлагает внедрить глобальный проигрыватель

WhatsApp обновляет существующую функцию голосовых сообщений на своей платформе с помощью глобального проигрывателя голосовых сообщений, который позволит вам слушать голосовые сообщения, когда вы просматриваете свои недавние чаты. Сообщается, что на данном этапе обновление находится в разработке для бета-тестеров. Кроме того, сообщается, что WhatsApp начал развертывание обновленной функции исчезающих сообщений, которая позволяет пользователям выбирать между 24-часовой, 7-дневной или 90-дневной эфемерной продолжительностью. В настоящее время это изменение доходит до бета-тестеров на iOS.

Функция глобального голосового сообщения будет всегда видна - даже когда вы закрываете экран чатов и просматриваете любые другие разделы приложений. Это может помочь, в случае если вы хотите приостановить голосовое сообщение или отклонить его. Ожидается, что WhatsApp со временем представит глобальный проигрыватель голосовых сообщений для Android - наряду с iOS.
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