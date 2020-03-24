WhatsApp предоставит людям возможность проверять фейковые сообщения

2020-03-24, Автор - Anna; Продукт - WhatsApp; [146]
В связи с карантином по всему миру многие вынуждены работать из дома и все больше использовать онлайн-средства связи. Технологические компании ищут лучшие способы помочь населению в обеспечение максимальной достоверности информации, распространяемой на их платформах.

WhatsApp работает над полезной функцией, которая позволит людям искать в Интернете содержимое перенаправленного сообщения, которое они получили. Это дает возможность для проверки фактического содержания среди всей циркулирующей дезинформации относительно COVID-19. Функция является частью бета-версии и позволит людям проверить даже видео. Поиск выполняется через Google, и перед поиском в Интернете WhatsApp информирует пользователя о том, что сообщение будет загружено в Google.

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