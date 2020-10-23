WhatsApp представила новое бета-версию обновления v2.20.203.3 в

WhatsApp недавно представила новое обновление в рамках программы бета-тестирования Google Play. Он предназначен для обновления версии до 2.20.203.3 и содержит различные улучшения и несколько новых функций.

Компания WhatsApp в течение нескольких месяцев работает над парой новых функций, которое включает в себя "Присоединиться к пропущенным вызовам", что позволит пользователям быстро присоединяться к вызовам в определенной ситуации.

Данная функция предназначена для того, чтобы пользователи могли присоединиться к пропущенному вызову группы, если вызов все еще активен с другими участниками.

Еще одна новая функция - биометрический замок , как следует из названия, это новое дополнение обеспечит биометрическую безопасность популярному приложению для обмена сообщениями. В этом случае пользователи смогут использовать блокировку отпечатков пальцев для защиты своего WhatsApp. Эта функция также будет работать с системами распознавания лиц, если на устройстве отсутствует датчик отпечатков пальцев. На данный момент поддерживается распознавание лиц и отпечатков пальцев.
Комментарии и отзывы WhatsApp v2.20.203.3
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