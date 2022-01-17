WhatsApp представит функцию реакции на сообщения

В последнее время WhatsApp представил множество полезных и востребованных функций, таких как возможность использовать приложение для обмена сообщениями на других устройствах без подключения основного смартфона к сети, скрытие последнего посещения от определенных контактов и многое другое. И теперь приложение может представить функцию реакции на сообщения.

Согласно новому отчету, последняя бета-версия приложения для iOS показывает, что скоро может появиться новая функция реакции на сообщения. Информатор показал скриншот, демонстрирующий новый переключатель «Уведомления о реакциях», который присутствует в меню настроек версии 22.2.72 WhatsApp для iOS.

Ожидается, что эта функция будет аналогична функциям реакции, которые уже есть в приложениях Instagram и Facebook, принадлежащих Meta. Марк Цукерберг уже заявил о своем стремлении объединить системы обмена сообщениями Facebook, Instagram и WhatsApp.