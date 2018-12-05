WhatsApp приходит на планшеты Android

WhatsApp, одно из самых популярных приложений для обмена сообщениями на мобильных устройств, но сих пор не было доступно для планшетов под управлением Android. Это скоро изменится, так как разработчики усердно работает над приложением.

WhatsApp для планшетов теперь доступен для загрузки из Google Play Store, но только в бета-версии. Поскольку он все еще находится в стадии бета-тестирования, приложение предлагает ограниченное количество функций и возможностей, которые будут добавлены в скором времени. Вам понадобится планшет с слотом для SIM-карт, поскольку он не будет работать на устройствах Wi-Fi. Имейте в виду, что вам понадобится вторая учетная запись WhatsApp, поскольку бета-приложение не позволяет вам соединять планшет со своим смартфоном и не имеет возможность использовать одну и ту же учетную запись на обоих устройствах.