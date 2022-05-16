WhatsApp работает над компьютерным приложением для macOS от Apple

WhatsApp недавно выпустил новое бета-приложение для Windows и Microsoft Store, и теперь компания работает над новым настольным приложением для macOS.

Как вы можете видеть на снимке экрана ниже, когда вы запускаете WhatsApp для macOS в первый раз, вам нужно связать свой телефон, отсканировав QR-код, вы сможете отсканировать этот код, который будет сгенерирован приложением прямо в настройки. Пользователи также смогут связать свои устройства Android, это означает, что людям не нужно переключаться на iPhone только для того, чтобы они могли работать с WhatsApp для macOS.

Кроме того, источник также упомянул, что компания улучшила интерфейс и будет проще использовать WhatsApp на Mac, созданное с помощью Mac Catalyst. К сожалению, приложение все еще находится в разработке.