WhatsApp работает над новым приложением для Windows и macOS

WhatsApp уже давно доступен на компьютерах, но по сути это мобильное приложение, адаптированное для настольных компьютеров. По словам источника из Италии, это изменится в будущем, поскольку компания разрабатывает совершенно новое приложение для Windows и macOS. Aggiornamenti Lumia опубликовала скриншоты и гифки, в которых рассказывается, как будет выглядеть новое программное обеспечение и каковы будут его ключевые особенности.

WhatsApp UWP это универсальная платформа Windows, позволяющая использовать приложение на Xbox, будет спроектирована в соответствии с Windows 11 с полупрозрачными панелями. Он будет работать, даже когда он закрыт, с уведомлениями, приходящими как обычно, приложение запускается не более одной секунды. Приложение будет иметь функцию рисования, которая будет очень удобна для устройств с сенсорным дисплеем. Настройки будут сгруппированы по шести категориям - Общие, Учетная запись, Чаты, Уведомления, Хранилище, Справка. Приложение очень похоже на Skype, но с некоторыми плоскими элементами дизайна и традиционным зеленым цветом.
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